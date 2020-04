Polícia Civil prende homem que divulgou vídeo ostentando armas

A Polícia Civil do Acre realizou uma operação na manhã de hoje que contou com equipes da DHPP, DCORE; NECAP e do Canil da Polícia Penal.

Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e prisão nos bairros Preventório/Papoco.

Foi dado um duro golpe contra uma facção que domina a região, através do comércio de drogas, extorsões e ameaças a moradores.

Após meses de investigação, foi possível prender integrantes de facção criminosa, traficantes, e autores de crimes contra a vida. Um dos detidos aparece ostentando através de um vídeo que circula nas redes sociais várias armas de grosso calibre. Após a prisão, todos foram levados a Delegacia DEIC para procedimentos de polícia judiciária.