Polícia federal faz mais uma prisão no aeroporto internacional de Cruzeiro do Sul

Na tarde de terça-feira (17/03/2020) a Polícia Federal realizou a prisão em flagrante de duas pessoas no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. Os suspeitos estavam em posse de drogas que seriam, a princípio, transportadas para Belém do Pará. Cada um deles escondia no próprio corpo pouco mais de 3 quilos de pasta base de cocaína.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão em regime fechado. Após conclusão do auto, a dupla foi encaminhada para a unidade prisional Manoel Néri, aonde permanecerá a disposição da Justiça.