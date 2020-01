Polícia militar prende mais um envolvido no duplo homicídio em Sena

Policiais militares de Sena Madureira prenderam na tarde deste domingo (19) mais um envolvido na morte dos adolescentes Amanda Paiva e Thauan Oliveira. Juscelino da Silva de Jesus, conhecido por Farinha (18), residente no Segundo Distrito, onde o crime ocorreu em dezembro passado. Com esse, já são 9 presos e apreendidos por determinação judicial, acusados no duplo homicídio.

De acordo com a polícia, o mandado de prisão foi cumprido nas imediações da comunidade Santa Apolónia, no Rio Purus, próximo a Boca do rio Iaco. “Ele estava dentro de um batelão. Populares que estavam na embarcação ainda quiseram escondê-lo, mas conseguimos encontrá-lo”, disse um policial.

Ao ser indagado sobre a acusação, Farinha teria confessado o crime. O mesmo estava sendo procurado há vários dias.

Com mais essa prisão, já são 6 maiores de idade presos e 3 menores apreendidas no caso Amanda e Thauan. O Delegado Marcos Frank e o Tenente Diniz afirmaram que o caso está completamente elucidado. Farinha será ouvido nessa segunda-feira e posteriormente encaminhado ao presídio Evaristo de Moraes, onde outros 6 comparsas estão presos aguardando andamento do processo e posterior júri popular.