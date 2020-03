Polícia Penal frusta mais uma tentativa de fuga no FOC, em Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) registraram mais uma tentativa de fuga de presos na manhã desta segunda-feira, 23. Oito detentos do pavilhão G foram surpreendidos dentro do forro durante o retorno do banho de sol.

De acordo com a equipe de plantão, os detentos foram encaminhados ao banho de sol para que os profissionais pudessem realizar a verificação de estrutura. No momento do retorno, os policiais perceberam uma movimentação estranha no forro e decidiram realizar a verificação.

No local, foram encontrados seis presos da cela 5, um da cela 6 e um da cela 9, totalizando 8 presos.

Os detentos portavam cordas produzidas artesanalmente com lençóis, conhecidas como “teresas”, que seriam utilizadas na fuga.

Diante da ocorrência, os detentos foram encaminhados ao isolamento preventivo e conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), durante o período da tarde, para a realização dos procedimentos legais.