Polícia prende traficante com 41 kg de cocaína em forro de caminhonete

Uma operação conjunta da Polícia Civil, Militar e Polícia Rodoviária Federal, resultou na prisão do traficante natural de Natal-RN, Lyandro Silva Costa, de 20 anos, e na apreensão de 41 kg de pasta base de cocaína na manhã desta terça-feira (11) no ramal do Polo 1, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

De acordo com a polícia, o caso já vinha sendo investigado. Foi montado uma barreira policial na BR-40 que liga Rio Branco ao município de Placido Castro. O traficante foi abordado enquanto trafegava com uma caminhonete modelo Amarok, com destino a capital. Após furar a barreira, desobedecer a ordem de parada e tentar se evadir dos policiais, foi pedido apoio a Polícia Militar de Senador Guiomard e o condutor da caminhonete resolveu se entregar.

Quando os policiais fizeram uma vistoria foi encontrado dentro do forro da caminhonete 40 tijolos, totalizando quase 41,5 kg de cocaína e R$ 1.800,00 em dinheiro.

Segundo a polícia, a droga apreendida seguia rumo ao Estado do Rio Grande do Norte. O traficante confessou aos policiais que pegou o entorpecente no município de Brasiléia, onde esteve hospedado por dois dias, e estava retornando para Natal.

O suspeito foi encaminhado a Delegacia do município de Plácido de Castro e será autuado pelo crime de tráfico de drogas.