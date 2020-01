Polícia prioriza caso e prende suspeitos de matar sogra de secretária da Fazenda

As forças de segurança de Rio Branco prenderam nesta sexta-feira (17) três pessoas suspeitas de participar do duplo homicídio que vitimou o casal Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, e Teresa da Silva Santos, 64 anos, mortos a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, no bairro Belo Jardim I, no segundo distrito de Rio Branco.

O caso foi tratado pela segurança pública como prioridade, pelo motivo de Teresa da Silva Santos, ser sogra da Secretária da Fazenda, Semírames Dias. Um forte trabalho de investigação que contou com todas as guarnições do 2° Batalhão, Bope, Giro, durante 48 horas, em busca intensas na região do bairro Belo Jardim no segundo distrito de Rio Branco, resultou na prisão de uma jovem identificada como Talia Fernandes de Lima, de 18 anos, Francisco Almeida da Silva e uma terceira pessoa que não foi identificada.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando o paradeiro de uma mulher envolvida no crime. Ao chegar ao local, encontraram a mulher com uma criança nos braços, e após colher novas informações fizeram novas buscas e encontraram uma outra mulher (Talia) em via pública, onde foi feita a abordagem e a mulher confessou o crime e identificou os outros dois comparsas que foram presos no mesmo bairro.

Talia chegou a afirmar a polícia que foi enganada pelos dois parceiros do crime e que a intenção era apenas roubar às vítimas e na ação eles acabaram matando o casal. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia para os devidos procedimentos.