Polícia recupera carro de empresário que levou tiro durante assalto em frente de casa no AC

Durante perseguição na BR-317, em Senador Guiomard, criminoso abandonou veículo e entrou na mata. Carro tinha sido roubado nesta terça-feira (17).

G1 AC — Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PM-AC), em uma ação com o Batalhão de Trânsito, conseguiu recuperar o carro do empresário Railson da Silva Barros, de 43 anos, nesta quinta-feira (19), após perseguição.

Barros levou um tiro durante o assalto na frente de casa, na terça-feira (17), em Senador Guiomard, no interior do Acre. A vítima chegava em casa quando foi abordada por três criminosos que chegaram atirando. Após atirarem contra o empresário, os criminosos deixaram o local levando o carro dele.

Conforme o tenente Jairton Ferreira, da PM-AC de Senador Guiomard, a polícia fez uma perseguição ao veículo após o trevo da cidade, na BR-317. “Durante a ação, o cidadão abandonou o veículo às margens da rodovia e entrou na mata. A gente está fazendo o cerco para tentar localizá-lo”, disse.

O empresário foi socorrido e levado para o hospital da cidade de Senador Guiomard. Em seguida, foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde ficou internado em observação até a noite de quarta-feira (18), quando teve alta médica.

Em entrevista ao G1 nesta quarta, o filho da vítima, Rafael Dantas, de 22 anos, contou que o pai estava com a mulher no momento em que os criminosos apareceram. Dantas disse que o pai desligou o carro na entrada de casa e abriu a porta, mas acabou sendo atingido pelo tiro.