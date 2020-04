Policiais federais doam cestas básicas para famílias prejudicadas pela crise

Na manhã do dia 24, servidores da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul/AC realizaram a doação de cestas básicas para famílias que estão passando por necessidades em razão da crise do COVID-19.

Trata-se de uma iniciativa dos próprios policiais, que voluntariamente aderiram à campanha para tentar diminuir o impacto da crise na vida de algumas pessoas.

Inicialmente as cestas seriam entregues nas casas das famílias, entretanto constatou-se que isso poderia gerar aglomerações desnecessárias.

Por isso, foi feita uma parceria com a escola Divina Providência. A diretoria da escola selecionou, entre os alunos, famílias com maior necessidade e organizou para que elas fossem até a escola retirar as cestas, sem aglomerações.

A Polícia Federal, entendendo ser oportuna a iniciativa, parabeniza a ação dos servidores e a grande ajuda proporcionada pela escola Divina Providência.