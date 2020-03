Policial reage a assalto e fere criminoso a tiros em comércio de Cruzeiro do Sul

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 9, o suspeito de ter assaltado um estabelecimento comercial na cidade de Cruzeiro do Sul acabou ferido a tiros. Um policial militar que é genro do proprietário do comércio reagiu à tentativa de assalto na Vila Assis Brasil.

Segundo testemunhas, dois homens estariam envolvidos na ação criminosa. Um deles foi atingido por um disparo de arma de fogo e segue ferido. O outro conseguiu fugir numa motocicleta.

A polícia ainda não identificou quem seria o assaltante. O comparsa que fugiu está sendo procurado pelos militares.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, onde os paramédicos realizaram procedimentos de primeiros socorros e o encaminharam a um hospital.