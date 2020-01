Policial reage a assalto e mata assaltante com tiro no João Eduardo II

folha do acre

Um assaltante que ainda não teve o nome revelado foi morto durante uma tentativa de assalto na Rua Itamarati, no bairro João Eduardo II, em Rio Branco, na tarde desta terça-feira (7). O seu comparsa fugiu do local do crime ferido a tiro.

Segundo informações da polícia, os dois assaltantes chegaram em uma moto e tentaram assaltar um policial à paisana na saída de sua casa. O policial reagiu à tentativa de assalto e atirou contra os suspeitos. Um dos assaltantes morreu no local, enquanto o outro conseguiu fugir mesmo baleado.

Uma viatura da PM foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O Samu ainda foi acionado, mas ao chegar ao local o assaltante já estava morto.