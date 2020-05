Prefeita Socorro Neri Entrega Unidade Básica de Saúde da Vila Manoel Marques, Na Treansacreana.

A Prefeita de Rio Branco, Socorro Neri entregou na manhã de quarta-feira, e já colocou em funcionamento a Unidade Básica de Saúde da Vila Manoel Marques, na estrada Transacreana.

A prefeita Socorro Neri, estava acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida e foi recebida por servidores da unidade de saúde. A Unidade Básica de Saúde da vila Manoel Marques conta com médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

O investimento, de aproximadamente R$ 600 mil reais, é resultado de emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida, com contrapartida do município. Nessa UBS as pessoas vão poder fazer o acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal e ter ao alcance de tudo o que a saúde básica deve ter. Segundo a prefeita Socorro Neri, mesmo não podendo fazer uma inauguração, a prefeita pode conversar com a população e os trabalhadores de saúde da unidade para que o trabalho fique ainda melhor.

A UBS da vila Manoel Marques, também vai fazer atendimento odontológico, mas de forma programada. A unidade foi construída com capacidade, para atender até quatro mil pessoas de toda região.

Dona Ana Vera, liderança comunitária da Transacreana, disse que a UBS, chega no momento em que os moradores da zona rural tinha que se deslocar até a cidade, para receber atendimento médico.

Reportagem/Demóstenes Nascimento