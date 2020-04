Prefeito de Acrelândia proíbe entrada e saída de pessoas da cidade por causa do Covid-19

O Diário Oficial desta quarta-feira, 8, o prefeito de Acrelândia, Everaldo Caetano (PP) determinou o toque de recolher e uso da força policial, como novas medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública.

Conforme a ordem, fica proibida a circulação de pessoas – toque de recolher -, no horário de 19:00h as 05:00h no Município de Acrelândia. A proibição não se aplica aos integrantes dos Órgãos de Segurança, Chefe do Poder Executivo, membros dos Poderes Legislativos e Judiciário, vigias noturnos, delivery, profissionais na área da saúde, e circulação para acesso quando necessário a serviços essenciais e sua prestação.

Everaldo proibiu a entrada de pessoas e veículos de outras cidades, estados ou países no Município de Acrelândia, exceto os cidadãos que já residem na cidade, bem como, a entrada de ônibus intermunicipais no Município de Acrelândia,

Os munícipes que por ventura retornarem ao município terão que passar pela triagem e monitoramento da equipe de saúde, onde ficará em quarentena em casa, sendo proibida de sair de sua residência, podendo o uso da força policial.

Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, a população deverá comunicar às autoridades competentes, para apuração das eventuais práticas de crimes previstos nos arts. 267 e 268 do Código Penal.