Prefeitura de Mâncio Lima presta assistência às vítimas da enchente

O transbordamento dos rios na Região do Vale do Juruá afetou muitas famílias. Em Mâncio Lima, o prefeito Isaac Lima está distribuindo sacolões, hipoclorídrico e materiais de limpeza para as vítimas da enchente deste ano.

Segundo o prefeito, acompanhado dos órgãos de defesa, ele realizou visitas às comunidades ribeirinhas. “Tanto no Moa quanto no Rio Azul, as pessoas perderam bens e criações. Fizemos uma visita ontem, junto aos vereadores, servidores da assistência e saúde, para realizar um levantamento das necessidades da população”, frisou. Isaac Lima está em busca de apoio federal para auxiliar ainda mais as famílias afetadas pelas águas.