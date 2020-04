Presidente do conselho dos consumidores de energia e vereador Mamed Dankar, criticam prefeitura por não isentar pequenos produtores.

Reportagem/ Ronaldo Guerra

Na quinta-feira da semana passada a câmara aprovou por unanimidade o projeto do executivo que isenta do pagamento da taxa de iluminação pública famílias de baixa renda que consomem até 220 quilowatts por mês. O ponto polêmico da matéria, é que alguns vereadores, queriam estender o benefício aos produtores familiares que formam o cinturão verde de rio branco. O vereador Mamed Dankar chegou a apresentar uma emenda ao projeto sugerindo a isenção aos pequenos produtores, mas no plenário da casa foi vencido.

Alguns municípios como senador Guiomard, Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil e Porto Walter na região do alto Juruá, as prefeituras não cobram taxa de iluminação pública dos pequenos produtores. O presidente do conselho estadual de energia, Ivan de Carvalho, criticou os parlamentares que derrubaram a proposta de Dankar.

Em rio branco existem cerca de 10 mil produtores que seriam contemplados com a medida. Ivan de Carvalho disse que espera que a prefeita Socorro Neri reveja essa situação antes de sancionar o projeto.