Presidiário do semiaberto é executado a tiros no conjunto Laélia Alcântara

O presidiário do regime semiaberto, Matheus Figueiredo, foi assassinado com dois tiros na tarde desta segunda-feira (27) na Rua Osvaldo Miranda, no conjunto Laélia Alcântara, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava andando na rua quando dois homens em uma moto chegaram e um deles, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros.

Para tentar escapar a vítima saiu correndo e entrou em uma casa. Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na área da residência.

O SAMU foi acionado e a viatura 01 foi até o local, mas a vítima já estáva sem vida. Polícias militares foram até o local na tentativa de prender os suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém foi preso.