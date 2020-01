Seis detentos do Complexo Penitenciário Manoel Neri de Cruzeiro do Sul tentaram fugir este final de semana. Porém, a tentativa de fuga foi frustrada por policiais penais que descobriram um buraco no teto da cela durante revista na última sexta-feira, 24.

Segundo a direção do presídio, os presos são de uma facção criminosa. O buraco começou a ser feito com o ferro que fica no eixo do ventilado da cela.