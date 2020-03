Prevenção contra a COVID-19: Saiba como manter seus óculos desinfetados

Especialista da maior rede óptica do Brasil traz “receita” para limpar da forma correta o acessório

Março de 2020 – Com a expansão da COVID-19 no Brasil, é essencial que algumas medidas sejam tomadas para prevenir o contágio e para buscar impedir a disseminação do vírus.

Além de adotar as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – como lavar as mãos frequentemente por 20 segundos, não tocar o rosto com as mãos, cobrir a boca ao tossir e espirrar e, é claro, ficar em isolamento social quando possível -, é muito importante higienizar da forma correta um objeto essencial que está sempre em nosso rosto: os nossos óculos. Se preocupando com a saúde de todos os brasileiros, a Óticas Carol dá dicas de como manter o acessório sempre limpo e esterilizado.

Os óculos podem ser um objeto de transmissão do vírus e, por isso, é imprescindível a limpeza de cada um deles no mínimo 2 vezes por dia (de manhã e à tarde), ou após o contato com as mãos – caso não estejam limpas.

“Nesse momento, não recomendamos a limpeza dos óculos com os produtos normalmente utilizados para esse fim, pois não garantem uma higienização completa. Da mesma forma, não aconselhamos o uso de álcool, pois pode danificá-los, dependendo do material. Para limpeza das armações é recomendada uma solução de sabão neutro e água corrente, com um pano limpo. É uma receita muito simples com elementos que temos facilmente em casa”, explica Ronaldo Pereira Junior, General Manager de Varejo da Luxottica no Brasil.

A solução pode ser armazenada em potinhos de spray (borrifadores) e usados quando necessário.

