Primeiro a se internar com coronavírus no Acre acaba de ganhar alta

O aposentado Manoel Jose da Silva, 81 anos, popularmente conhecido por Manel da Gameleira, um dos fundadores do PT no Acre, morador do ramal do Leônico, Projeto de Assentamento São Gabriel, de Capixaba, acaba de deixar a UPA do segundo distrito em Rio Branco, ao ganhar alta médica.

Ele foi o primeiro acreano a se internar com os sintomas da doença, depois diagnosticada por meio de exames. Ficou oito dias na UPA e agora há pouco ganhou alta. Está sendo recebido neste momento pela família, em Capixaba, numa festa sem agarra-agarra, uma vez que todos na casa estão de quarentena, esperando pelo aparecimento de alguém com sintomas, ou não, até semana que vem.

Seu Manel adoeceu depois de participar de uma reunião em Capixaba há pouco mais de uma semana.