Primeiro voo de Pucallpa à Cruzeiro do Sul já tem data para acontecer

O vice-governador Werles Rocha (PSDB) divulgou em sua página no Facebook, um vídeo convidando toda a bancada política do Acre para a realização do primeiro voo entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru.

A viagem deve ocorrer entre o dia 10 e 11 de fevereiro deste ano, segundo ele, o intercâmbio será importante para ambos os países. “Esse processo contou com apoio importante da Acisa, da Federação das Indústrias e de toda a bancada federal do Acre”, destacou.

Rocha apontou que o senador Márcio Bittar fez um esforço enorme para que o projeto desse porte se concretizasse, além de chamar os demais para participar do momento. “É um momento histórico e será muito importante que todos participem. É um dos passos mais significativos nesse processo de integração e queremos chamar a todos os empresários do Vale do Juruá e do Acre todo para essa viagem”, ressaltou.

O vice-governador encerrou dizendo que em breve o governo fará o chamamento para o voo e enalteceu o apoio irrestrito do governador Gladson Cameli (Progressistas).