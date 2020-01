Procuradores do Acre devem integrar a força-tarefa da Lava Jato

O Poder 360 traz nesta terça-feira (28) a informação que o coordenador da força-tarefa de procuradores que atuam na Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, pediu e o procurador-geral da República, Augusto Aras, teria concordado em ter dois procuradores do Acre para reforçar o time que investiga a corrupção no país.

“Foram escolhidos por Dallagnol os procuradores Luciana de Miguel Cardoso e Joel Bogo. Os 2 têm experiências em forças-tarefas nas regiões Norte e Centro-Oeste e são casados”, diz o portal.