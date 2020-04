Próximos dias serão decisivos contra a Covid-19 no Acre

O infectologista Thor Dantas diz que somente nas próximas semanas é que será possível estabelecer uma curva pandêmica confiável para o Covid-19 no Estado do Acre.

O boletim divulgado neste domingo (6) pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que mais três pessoas receberam alta da doença, além das 23 já divulgadas no boletim anterior. “Assim, o Estado registra que de 48 pessoas com Covid-19, 26 delas já não apresentam o vírus no organismo”, informa a Secretaria de Saúde.

Em termos percentuais, são de mais 50% de curados em relação ao total de infectados até agora. De outro lado, o vírus parece avançar pelo Estado: a distribuição de casos segundo o município de residência indica que há notificações em 14 municípios. Por enquanto só há casos confirmados em três: Rio Branco, Porto Acre e Acrelândia.

O trabalho na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco tem surtido efeito positivo, pois as duas primeiras pacientes internadas com Covid-19 já apresentam melhoras significativas, uma inclusive já teve alta na quinta-feira passada, dia 2 de abril, e aguarda na enfermaria do setor de isolamento a liberação médica para retornar a sua casa.