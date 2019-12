Quadrilha que atuava no Acre e Bolívia tem ligação com o CV, aponta investigações.

oaltoacre

Foi apresentado um organograma das pessoas identificadas, além das detidas que já foram ouvidas.Durante uma coletiva que reuniu autoridades do Acre e da Bolívia, no prédio do comando da Polícia Nacional Boliviana, na cidade de Cobija/Pando, foi mostrado o esquema envolvendo pessoas dos dois países, onde vinham praticando roubos, assaltos e outros delitos direcionados ao tráfico e golpes à financiadoras de veículos.

Como foi anunciado anteriormente, foi montado um grande trabalho para identificar e deter pessoas de nacionalidade boliviana e brasileira. Como resultado; moto, carro, dinheiro (dólar, boliviano e real), armas e drogas, foram apreendidos durante o final de semana.

Segundo as autoridades, essas pessoas vinham atuando na região de fronteira a tempos, praticando esses delitos, levando temor aos moradores.

Um dos detidos seria da cidade de Xapuri, identificado como Romário Vieira, que já vinha sendo investigado. Outros que ainda não tiveram os nomes divulgados para não atrapalhar os trabalhos, podem ser presos a qualquer momento.

“Estamos dando um duro golpe nessa quadrilha que vinha atuando na regional do Alto Acre, Capital e aqui no lado boliviano. Precisamos do apoio da população para combater e estamos atentos para dar resposta para a sociedade”, destacou a comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, Major Ana Kássia. O carro e uma moto apreendidos neste final de semana serão entregues aos seus proprietários no decorrer da semana.