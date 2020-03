“Quero convocar as pessoas a ficarem em casa, porque é uma semana decisiva”, diz Gladson

“A situação é séria e precisamos nos conscientizar”, foi com essa frase que o governador Gladson Cameli, iniciou reunião com um grupo de representantes da Saúde na tarde deste domingo, 30, logo ao desembarcar no aeroporto do município de Cruzeiro do Sul. Cameli segue no Juruá cumprindo agenda durante toda a segunda-feira, 30, a fim de alertar a população sobre os riscos da pandemia que assola o mundo e já tem 34 casos confirmados no Acre.

Além de representantes da Saúde no município, participaram também desta reunião, o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, e o secretário de Estado de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

“Nós viemos alertar as pessoas e falar sobre a situação caótica que pode vir a ocorrer no Acre caso não tomemos as devidas precauções. Nós não estamos brincando, estamos falando de uma pandemia séria. Temos vários exemplos espalhados pelo mundo. Mesmo com casos confirmados de coronavírus no Acre, nós ainda temos a oportunidade de barrar o crescimento da doença e quero convocar as pessoas a ficarem em casa, porque é uma semana decisiva. Estou vindo pessoalmente pra garantir a união do estado com as prefeituras e levar essa mensagem às pessoas mais distantes de modo que não fiquem desamparadas”, disse o governador.

O secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene, explica que é necessário esse alinhamento entre os profissionais da área de Saúde para que todos reconheçam a importância de se conhecer o processo de evolução da doença e de unir as forças para tratar e combatê-la.

“Trazemos para a população de Cruzeiro do Sul, em especial aos profissionais da área de Saúde, esclarecimentos sobre a realidade em que vive o nosso estado e a importância de nos mantermos unidos. Agradecemos o trabalho destes profissionais que deixam suas famílias em casa para cuidar de outras famílias e, no que depender do Estado, traremos toda a estrutura necessária com materiais, equipamentos e medicamentos para dar suporte a população aqui do Juruá, não ficarão desamparados”, finalizou, Alysson Bestene.

Com informações da Secom