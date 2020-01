Quinta e sexta será feriado estadual; veja o que abre e fecha

Órgãos públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Acre vão aderir ao feriado estadual nesta quinta-feira, 23, e sexta-feira (24). O feriado se refere aos pontos facultativos deste ano que comemoram o Dia do Evangélico e o Dia do Católico.

Segundo o governo, feriados ou pontos facultativos decretados pelo estado não causam prejuízo à prestação de serviços essenciais. Servidores ainda podem ser convocados para expediente normal, caso haja necessidade de serviço.

A Central de Atendimento (OCA) só retorna com os atendimentos na segunda-feira 27.

As unidades de atendimento em saúde, sendo elas de urgência e emergência como o Pronto-Socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e de atendimento especializado (Hospital das Clínicas, Serviço de Apoio e Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico e Tratamento Intensivo), mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança, as Delegacias Especializadas (Flagrantes, Delegacia Especializada em Investigações Criminais e Delegacia da Mulher) também permanecem abertas.

