Quiosque do Calçadão de Rio Branco sofre incêndio; Bombeiros controlam as chamas

Um incêndio foi registrado num dos quiosques localizados no Calçadão da Benjamin Constant, no centro de Rio Branco, na noite desta quinta-feira, (2). O estabelecimento fica em frente ao Colégio Acreano e segundo relatos de comerciantes da região, seria um Box de venda de confecções. Imagens mostram as chamas no teto e consumindo partes da lona que cobria o quiosque.

A fumaça era vista de várias regiões do centro. O fogo foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Não há informação sobre feridos. Populares acionaram os militares, que rapidamente chegaram ao local para iniciar o trabalho de contenção do fogo.

Ainda não se sabe o que pode ter motivado o sinistro. O estabelecimento pertence à prefeitura de Rio Branco e se encontra alugado a um permissionário. Em março de 2019, um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos 10 lojas no mesmo Calçadão. Oito foram diretamente afetadas, outras duas sofreram maiores estragos. À época, a Associação Comercial do Acre (Acisa) estimou um prejuízo em torno dos R$ 5 milhões pelo ocorrido.