“Rainha do Tráfico” é presa pela Polícia Civil de Acrelândia com drogas, dinheiro e arma

Na manhã desta terça-feira (28) os policiais civis de Acrelândia, no interior do Acre, realizaram a prisão de Lucilene Pereira da Silva, de 19 anos, conhecida como a “Rainha do Tráfico”.

O ac24horas apurou que a “Rainha do tráfico”, será indiciada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 e um pote contendo 28 trouxinhas de cocaína.

Após os procedimentos de praxe, a suspeita será encaminhada ao presídio onde ficará à disposição da Justiça.