Receita paga R$ 1,7 milhão a contribuintes do Acre no 7º e último lote de restituições

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (16) as restituições do sétimo lote e último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2019, e de lotes residuais de anos anteriores. No Acre, 871 pessoas vão receber a restituição, o que totaliza R$ 1,7 milhão.

CONSULTE AQUI para verificar se você está incluído no lote para restituição

A consulta dos contribuintes foi aberta no dia 9 de dezembro. Os valores são referentes às declarações enviadas neste ano e também montantes residuais de 2008 a 2018

Na região composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, serão liberados créditos no valor total de R$ 36,8 milhões para 16.714 contribuintes.

Em todo Brasil, 320.606 contribuintes devem receber nesta segunda o valor de R$ 700 milhões.

Sabe consultar sua restituição?

No site da Receita Federal e no aplicativo para tablets e smartphones é possível consultar a situação da declaração do contribuinte diretamente nas bases de dados da Receita Federal.

Pelo telefone – Receitafone, no número 146

Pelo computador – site da Receita: insira CPF (apenas números), data de nascimento e os caracteres de verificação (captcha), e clique em “consultar”.

É possível checar se a declaração foi processada. Se ela estiver já na fila de pagamentos, significa que as informações prestadas estão coerentes com o banco de dados da Receita – indicando que a declaração, a princípio, não tem pendências.

No entanto a Receita Federal tem até cinco anos para pedir esclarecimentos sobre as declarações.

A verificação pode ser feita pelo serviço Meu Imposto de Renda da Receita Federal. É preciso gerar um código de acesso, a partir do CPF, data de nascimento e recibos de entrega das duas últimas declarações.

Com informações do Portal G1.

