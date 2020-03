Rio Branco recebe equipamentos do Consulado do Japão para ações em saúde da mulher e criança

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebe do Consulado do Japão em Manaus, em 16/3, às 16h, na Policlínica Baral y Baral, os equipamentos provenientes do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana, viabiliza assistência econômica a projetos concebidos para atender às diversas necessidades de países em desenvolvimento. Dentre as linhas de financiamento do Programa, destaca-se o cuidado com a saúde básica.

Nesse sentido, buscando ampliar a rede de atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA apresentou o “Projeto de aquisição de equipamentos para desenvolvimento de ações em saúde da mulher e da criança do município de Rio Branco” e foi selecionada para receber assistência financeira não reembolsável no valor de US$ 57.048,00 (cinquenta e sete mil e quarenta e oito dólares), aproximadamente R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais).

O Consulado do Japão já realizou outras parcerias com a SEMSA, com o financiamento da construção da UBS Maria Verônica Rodrigues de Souza, no bairro Preventório, que foi entregue a comunidade em 2015.

O contrato de doação, celebrado entre o Consulado Geral do Japão e a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA foi assinado no 27 de fevereiro de 2019, na cidade de Manaus e ocorrerá a entrega dos equipamentos em Rio Branco no dia 16 de março de 2020, com a presença da Cônsul-Geral do Japão em Manaus, Sra. Hitomi Sekiguchi.

O Projeto prevê a aquisição de equipamentos com o objetivo de ampliar a oferta de serviços às mulheres e crianças, especialmente àquelas que residem em locais de difícil acesso, através de ações itinerantes realizadas pela SEMSA.

Foram adquiridos com estes recursos os seguintes equipamentos para as Unidades de Saúde:

· 02 eletroestimulador;

· 10 eletrodo vaginal;

· 10 eletrodo anal;

· 02 aparelhos para urologia;

· 20 sonar doppler;

· 30 macas fixa para consultório;

· 30 escada em madeira com 2 degraus;

· 05 tendas piramidal

Ascom