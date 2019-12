Rio Tarauacá ultrapassa cota de transbordamento e desabriga primeiras famílias

O Rio Tarauacá ja apresenta transbordamento e suas águas atingem algumas ruas do Bairro Senador Pompeu, popular Bairro da Praia.

De acordo com informações do corpo de Bombeiros, a medição desta segunda feira, realizada as 17 horas, demonstra que o nível do rio ja chega a 9,85m e continua subindo.

A cota de alerta do rio é de 8,50m e a de transbordamento é de 9,50m. A região foi fotografada no final da tarde de hoje pelo fotógrafo Jardy Lopes, que está na cidade para passar o final do ano com a familia. Por uma rede social ele relatou a situação.

Com informações do Blog do Accioly