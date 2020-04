Rios sobem e alagam comunidades no Juruá; 500 famílias já foram afetadas em Mâncio Lima

A elevação no nível dos rios Juruá, Moa e Azul, no Vale do Juruá, atinge várias comunidades na região. Em Mâncio Lima, por exemplo, 500 famílias estão afetadas pelas cheias e algumas até buscaram abrigo em outro local.

O Rio Juruá se aproximou nesta quarta-feira (1) da cota de transbordamento, que é de 13 metros, mas a Defesa Civil não acredita que haverá grande enchente. As chuvas nos próximos dias serão amenas.

Em Rio Branco a situação do Rio Acre também é considerada tranquila. Mesmo com o aumento do nível das águas nas últimas 48 horas é remota a possibilidade de transbordamento até o fim do período de chuvas.

Contudo, o plano de contingência ainda está de pé e os abrigos se mantêm montados no Parque de Exposições até o final do mês de abril, seguindo as recomendações da Defesa Civil.

(Com TVAC e Agência de Notícias do Acre)