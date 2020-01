Rocha reúne cúpula da segurança e, juntos, preparam ações após 30 mortes em 18 dias

Após a chacina que vitimou sete pessoas em menos de três horas em Rio Branco, o vice-governador, Werles Rocha (PSDB), reuniu no domingo (19), toda a cúpula responsável pela segurança pública do Acre, onde o objetivo principal era deliberar ações para coibir a onda de homicídios no Estado.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, a reunião teve o foco de montar estratégias ‘emergenciais’ e evitar novos ataques criminosos contra a vida.

Dentre as ações estão previstas operações envolvendo todas as polícias com planejamentos pontuais, não só na área urbana, mas agora também na zona rural, haja vista que a violência aumentou na região, principalmente, após seis homicídios na Estrada da Transacreana na noite de sábado (18).

Apesar de um domingo sem registro de mortes, o número de homicídios chegou a 30, em 18 dias, uma media alta para uma cidade considerada pequena. Está prevista para está segunda-feira (20) uma coletiva de imprensa, onde todos os detalhes das operações que serão realizadas no Acre serão divulgados a sociedade. O horário e local ainda vai ser divulgado pela assessoria do governo.