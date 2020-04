“Se for preciso usar a polícia ela será usada”, diz governador sobre isolamento social

Em entrevista coletiva concedida pelos governos estaduais e municipais na manhã desta quarta-feira (1), o governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou que se for necessário será usado poder de polícia para fazer cumprir as medidas sociais de isolamento e frisou que a medida será estendida até o dia 15 de abril, podendo ser prorrogada.

Cameli afirmou que as pessoas parecem ainda não ter consciência real da pandemia do que acontece no Acre neste momento e solicitou compreensão por parte da população.

“Será se as pessoas estão tendo consciência do que realmente é esta pandemia? Estamos em um período decisivo. Estamos diante de uma situação seríssima. Já conversei com o secretário de Segurança e já falamos sobre o toque de recolher”, diz.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, afirmou que é necessário que as pessoas tomem consciência e ajudem a população vencer todo o desafio imposto pelo Covid-19.

“Ao descumprirem as medidas estão descumprindo medidas públicas que visam a ordem social. Precisamos que as medidas de isolamento sejam cumpridas. Ninguém isoladamente pode se colocar em risco e colocar todos os demais em perigo”, diz.