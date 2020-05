“Se passar dos mil casos de coronavírus vamos adotar o lockdown no Acre”, diz Gladson

O ‘lockdown’ vem sendo uma medida eficaz em boa parte do mundo, tanto que o governador Gladson Cameli revelou ao Folha do Acre nesta quarta-feira, 6, que diante do aumento dos casos de contaminação do coronavírus já estuda tomar medidas mais duras para evitar que as pessoas saiam às ruas sem necessidade.

“O lockdown vai ser estudado com as demais autoridades. Estamos fazendo tudo até o possível. Se passar dos mil casos vamos adotar o lockdown”, revelou.