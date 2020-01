Secretaria de Saúde inicia campanha referente à Janeiro Roxo

Considerada a enfermidade mais antiga da humanidade, a hanseníase tem cura, se for tratada em seu início.

O Janeiro Roxo é o mês de campanha de prevenção e tratamento à Hanseníase, doença de pele transmitida por gotículas que saem do nariz ou pela saliva.

Durante todo o mês serão desenvolvidas atividades da Secretaria de Saúde através da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Nós trabalhamos durante o ano todo em combate a doença, mas durante esse mês as ações são intensificadas que no dia 28, por exemplo, teremos o que chamamos de dia D, que estaremos atendendo na Unidade Básica de Saúde do Jesuíno Lins,” Frisou Clícia Marcelino coordenadora de hanseníase e tuberculose.

O Brasil é o segundo país com mais casos de Hanseníase, atrás somente da Índia. Anualmente são registrados perto de 30 mil casos, sendo 6% deles em crianças e adolescentes, somando aproximadamente 2 mil pacientes. Destes, 7% (140, em média) são diagnosticados com alguma sequela relacionada à doença.

A doença afeta primordialmente a pele, mas pode afetar também os olhos, os nervos periféricos e, eventualmente, outros órgãos. “Muitas vezes identificamos o paciente com a doença muito tarde, porque eles dificilmente procuram os postos de saúde, por isso é importante está procurando realizar os exames da doença,” finalizou a coordenadora.

ATIVIDADES

08 DE JANEIRO

Abertura Blitz Educativa

Local: Semáforos da cidade

Horário: 7:30hr

13 DE JANEIRO

Troca da iluminação da Catedral do vermelho para o roxo

09 DE JANEIRO

DIA D “Não deixe a mancha matar a sua vida”

Local: Mercado Beira Rio

Horário: 7:30hr

28 DE JANEIRO

DIA D da Hanseníase

Local: Unidade Básica Jesuíno Lins – Bairro Alumínio

Horário: Manhã e tarde

31 DE JANEIRO

Encerramento com dinâmicas e música

Local: UBS Jesuíno Lins

Horário: Durante o dia