Secretaria de turismo, Grupo Star/Honda e M Amazônia realizam o RiderExpedition Amazônia 1

A Secretária de estado Eliane Sinhasique, que vem se destacando com sua equipe a frente da pasta acerta mais uma vez nas ações que buscam o aumento no leque de opções de Turismo e lazer no estado do Acre. Uma parceria de sucesso e o RiderExpedition Amazônia, que busca oferecera oportunidadea motociclistas de todo o brasil e países da américa latina vivenciar a emoção de pilotar a lendária CRF 1000L fria, em estradas e trilhas acreanas e em países da vizinhos.

O primeiro passeio turístico em motocicletas começou no último sábado (08). No ano de 2020 serão executados uma série de 14 eventos, começando pelo Grupo star Motors concessionaria Honda em parceria com a M Amazônia e está levando motociclistas a países como: Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Colômbia. De acordo com Cassiano Marques, diretor presidente da empresa (M Amazônia), foram disponibilizados pacotes que incluem, hotel, estadia, alimentação, seguro de vida, transporte aéreo (para quem vem de fora do Estado) com tudo pago aos participantes.

ele disse ainda que o RedRider é um programa criado especialmente para proporcionar experiências exclusivas aos clientes Honda. São eventos, viagens, passeios, cursos e diversas ações: tudo para deixar o seu momento sobre duas rodas ainda mais incrível. E o melhor disso tudo: a partir da base em Rio Branco, Acre, para facilitar a realização de atividades na Amazônia e outros destinos na América do Sul. “Programamos uma #RiderExpedition integralmente no estado do Acre, com a oportunidade de pilotar a lendária CRF 1000L”

A Secretária de estado Eliane Sinhasique, disse que a (SEET) Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, que busca sempre incentivar ações que possam resultar na ampliação da rede de pontos turísticos e ações que divulgue as belezas do nosso estado, ela disse que o governo do estado do acre entra de cabeça neste projeto e está incentivando mais uma dinâmica que com certeza será um calendário fixo de eventos redraiders.

Neste primeira grande evento do ano, os pilotos a bordo de uma Africa Twin siram de Rio Branco com destino à Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no Vale do Juruá, onde se encontra o Parque Nacional da Serra do Divisor, quarto maior do Brasil com 837.555 hectares, na fronteira com o Peru, o ponto mais ocidental do país. Uma bonita aventura para conciliar a experiência de vivenciar uma imersão na realidade amazônica. Com uma história singular, o Acre representa, desde o século 19, a união da tradição com a modernidade na construção do desenvolvimento humano.

O parque tem 16 milhões de hectares de floresta tropical, com a maior biodiversidade da terra, vivem 840 mil habitantes, metade dos quais morando na floresta. Dentre eles, aproximadamente 16 mil são índios, donos de 32 reservas indígenas, 14 diferentes nações que mantém preservadas as tradições de suas etnias, que incluem um conhecimento complexo e detalhado da diversidade biológica amazônica, como atestam o uso tradicional da “ayahuasca”, da vacina do sapo “kampô” e muitas outras.

As terras indígenas, com uma extensão de 2.234.265 hectares, cobrem 13,61% do território acreano. Comunidades inteiras se organizam a partir da unidade de uma produção familiar que se utiliza dos rios como principal meio de transporte e da própria floresta como fonte alimentar. E uma sociedade única de preservação de valores e costumes, baseada nos princípios de respeito ao meio ambiente e a multiplicidade sociocultural.

O Santo Daime, a doutrina da floresta que brotou no seio do seu povo e utiliza a bebida sacramental conhecida como Ayahuasca, a partir do conhecimento milenar dos povos indígenas. Viajando pela BR 364, cruzaremos praticamente todas as regiões do Acre e visitaremos Cruzeiro do Sul, 2ª maior cidade do estado, a Área de Proteção Ambiental e Comunidade do Rio Croa, a ideia e possibilitar que os pilotos possam interagir com povo indígena Poyanawa (ou Puyanawa) e navegar pelo rio Moa para explorar a inóspita Serra do Divisor.

O calendário de ações do programa voçe confere a seguir. Começou no sado dia 9.

1º Dia | 9 de fevereiro de 2020 | domingo 5h30 – Check-out | 6h – Café da manhã | 6h30/7h30 – briefing com entrega técnica das motos Viagem Rio Branco – Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil (645km, 10h aproximadamente, considerando condições da estrada). 9h – Passagem por Sena Madureira, terceiro município mais populoso do Acre (total percorrido desde hotel em Rio Branco: 146km). 10h/10h30

– Parada para 1º abastecimento no Auto Posto e Restaurante Sá (bandeira Equador, BR364 antes da ponte do Rio Purus, lado esquerdo, total percorrido desde Rio Branco: 214km). 12h

– Passagem por Feijó (total percorrido desde hotel em Rio Branco: 362km). 12h30/13h30 – Parada para almoço regional na Chácara e Balneário Dois Irmãos (BR 364, lado direito; total percorrido desde hotel em Rio Branco: 391km). 14h/14h30 – Parada para 2º abastecimento em Tarauacá (bandeira Petrobrás, BR 364, 4,3km após ponte do Rio Tarauacá, lado direito, total percorrido desde hotel em Rio Branco: 409km). 17h30

– Chegada em Cruzeiro do Sul. (3º abastecimento, posto Atem Variante, lado direito, 1,3km antes da ponte sobre rio Juruá). 18h – Check-in no hotel do Centro de Turismo e Lazer Sesc Cruzeiro do Sul (Rodovia AC-405, Km 6, S/N, Cruzeiro do Sul, Acre, telefone (68) 3311-0050); obs.: hotel dispõe de piscinas e restaurante. 20h/22h

– Jantar de boas-vindas com apresentação musical. Obs. Durante percurso serão oferecidos kit lanche e frutas.

Página 3 de 7 2º Dia | 10 de fevereiro de 2020 | segunda-feira Café da manhã |

8h – Moto tour pela cidade de Cruzeiro do Sul, conhecida como a capital do Juruá, sendo o mais importante polo turístico e econômico do interior do Acre. Visitas ao atelier de marchetaria do artista Maqueson Pereira e à Catedral Nossa Senhora da Glória, atividades e monumentos que simbolizam e guardam a história da região. 9h30

– Deslocamento até o rio Croa, saindo de Cruzeiro do Sul pelas estradas Variante e BR 364. Na altura do quilômetro 25 (lado direito) é hora de deixar às motocicletas e seguir de barco (23km desde o centro de Cruzeiro do Sul, 30min aproximadamente).

10h – Inicio do nosso tour nas águas escuras do rio Croa que guarda paisagens naturais e uma grande diversidade de fauna e flora amazônica em uma das florestas de maior beleza do Acre. A cultura ayahuasqueira também está presente e conheceremos o centro daimista Flor da Jurema.

12h – Deslocamento via Rodrigues Alves (cruzando de balsa o rio Juruá) para almoço na Fazenda ADA (40km, 1h30 aproximadamente). Que tal um off-road nas trilhas da floresta amazônica, pilotando um Honda quadriciclo ou uma CRF 230?

17h – Retorno ao hotel (13km, 15 min aproximadamente); obs.: hotel dispõe de piscinas e restaurante.

3º Dia | 11 de fevereiro de 2020 | terça-feira Café da manhã |

8h – Deslocamento para aldeia Puyanawa em Mâncio Lima (45km, sendo 18km off-road, 1h aproximadamente). Chegada à aldeia e boas-vindas. Visitas às atividades cotidianas da aldeia como escola e casa de farinha. Caminhada etno-ecológica na floresta com almoço típico (peixe muquinhado) a beira do igarapé. Após o almoço, pintura corporal e cerimônia etno-cultural.

17h – Retorno ao hotel (45km, sendo 18km off-road, 1h aproximadamente); obs.: hotel dispõe de piscinas e restaurante.

4º Dia | 12 de fevereiro de 2020 | quarta-feira 6h – Check-out (deixar bagagem extra no guarda volumes; levar mochila para 3 dias).

6h30 – Café da manhã. 7h – Deslocamento em van/micro-ônibus para Mâncio Lima (28km, 40 min. aproximadamente).

Página 4 de 7 8h/16h – Viagem fluvial em barco de pequeno porte (voadeira) para visitarmos o 4º maior Parque Nacional (8.463 km²) e considerado um dos de maior biodiversidade do planeta: o Parque Nacional da Serra do Divisor – PNSD, numa área conhecida pelos moradores da região como Serra do Moa.

16h – Check-in pousada de base comunitária. 18h. Jantar regional. Noite: roda de conversa. Pernoite. Obs. Durante percurso serão oferecidos kit lanche e frutas.

5º Dia | 13 de fevereiro de 2020 | quinta-feira Café da manhã, almoço e jantar na pousada comunitária. Durante o dia, atividades e vivências eco turísticas, como nascer do sol no mirante, caminhadas, banho em cachoeiras e deslocamentos fluviais. Noite: roda de conversa. Pernoite.

6º Dia | 14 de fevereiro de 2020 | sexta-feira 5h – Check-out e café da manhã 6h/13h – Viagem fluvial em barco de pequeno porte (voadeira) à Mancio Lima. No desembarque, seguiremos em van/micro-ônibus para almoço em restaurante no Igarapé Preto.

17h – Retorno ao hotel. Noite livre, sugestão: Amnésia Pub (Av. Blvd. Thaumaturgo, 298 – Escola Técnica, Cruzeiro do Sul – AC, 69980-000) Obs. Durante percurso serão oferecidos kit lanche e frutas.

7º Dia | 15 de fevereiro de 2020 | sábado 6h30 – Check-out | 7h – Café da manhã | 7h30 – Viagem Cruzeiro do Sul – Rio Branco, Acre, Brasil (645km, 11h aproximadamente, considerando condições da estrada). 4º abastecimento (posto Atem Variante, lado direito, 1,4km após da ponte sobre rio Juruá). 10h30/11h – Parada para 5º abastecimento (posto bandeira Petrobrás, BR 364, lado esquerdo, 223km desde anterior abastecimento, total percorrido desde hotel em Cruzeiro do Sul: 233km). 11h/12h30 – Almoço buffet em Tarauacá. 15h/15h30 – Parada para 6º abastecimento no Auto Posto e Restaurante Sá (bandeira Equador, BR364, após ponte do Rio Purus, lado direito, 201km desde anterior abastecimento, total percorrido desde hotel em Cruzeiro do Sul: 431km). 18h30 – Chegada em Rio Branco. 19h/22h – Jantar de confraternização no Natto Bistrô e Café (Rua Quintino Bocaiuva, 1789 – Bosque, Rio Branco – AC, 69909-400) Durante percurso serão oferecidos kit lanche e frutas.

Durante a semana você vai acompanhar a viagem dos Riders até o Juruá e conhecer um pouco mais das belezas do nosso acre.