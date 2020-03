Secretários de Fazenda assinam carta solicitando apoio da União no combate ao coronavírus

Na carta destinada ao Ministério da Economia, secretários alertam para a gravidade da situação e cobram medidas urgentes da União

Secretários de Fazenda dos estados brasileiros divulgaram neste sábado, 21, carta onde solicitam ao governo federal a liberação de recursos para ações de prevenção e de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

No documento, os 27 secretários que compõem o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) alertam para a dimensão da ameaça da Covid-19 e para a necessidade de medidas para a redução de impactos negativos na economia e para ações emergenciais de saúde.

Na carta destinada ao Ministério da Economia, secretários alertam para a gravidade da situação e cobram medidas urgentes da União

Secretários de Fazenda dos estados brasileiros divulgaram neste sábado, 21, carta onde solicitam ao governo federal a liberação de recursos para ações de prevenção e de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

No documento, os 27 secretários que compõem o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) alertam para a dimensão da ameaça da Covid-19 e para a necessidade de medidas para a redução de impactos negativos na economia e para ações emergenciais de saúde.

A secretária da Fazenda do Acre, Semírames Dias, destacou a importância do auxílio federal para os entes. “Solicitamos o apoio financeiro do governo federal a fim de evitar o enfraquecimento dos Estados no combate à doença e um possível déficit econômico imediato”, comenta a gestora.

Estado de calamidade

Em sessão extraordinária, na última sexta-feira, 20, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou o estado de calamidade pública no Acre, que fica em vigor até o dia 31 de dezembro de 2020.

“A medida permite que o governo adote uma série de ações de maneira mais rápida e com menos burocracia que o normal, o que facilita na realocação de recursos para a saúde e economia neste momento”, explica Semírames Dias.