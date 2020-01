Segurança Pública diz que mensagem do CV sobre toque recolher em Rio Branco é falsa

A Secretaria de Segurança Pública do Acre divulgou nota nesta segunda-feira (20) para negar informações que estão sendo divulgas em grupos de WhatsApp sobre um suposto toque de recolher em Rio Branco determinado por integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

A assessoria da Segurança Pública afirmou que a mensagem é falsa e pede ajuda da população para evitar que o boato seja disseminado nas redes sociais e cause pânicos na sociedade.

“Pedimos a colaboração de toda sociedade acreana para desconstruirmos informações que estão circulando nós grupos de WhatsApp, sobre um suposto toque de recolher. As forças de segurança estão nas ruas para resguardar a segurança da população e prevenir ações criminosas. Colabore com o trabalho das Policiais”, diz a nota.

O subcomandante da Polícia Militar, coronel Ricardo Brandão, também se posicionou sobre ocaso e pediu que a população fique tranquila, pois medidas estão sendo tomadas para manter a segurança na cidade de Rio Branco.

“Quero tranquilizar a população quanto à presença da segurança pública em todas as cidades do Acre, em especial em Rio Branco. Quero deixar claro que as forças de segurança estão preparadas para garantir o direito de ir e vir dos acreanos”, disse.