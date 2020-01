Segurança Pública lembra que população pode ligar no 181 para fazer denúncias

O sistema de Segurança Pública do Acre está tentando esclarecer a chacina ocorrida neste sábado (18) na Estrada Transacreana, em Rio Branco. O delegado encarregado da investigação, Mardilson Vitorino, disse que desde o conhecimento do caso a Polícia Civil e seus peritos estiveram no local coletando dados que possam ajudar a esclarecer o crime. “Temos alguns informe e estamos diligenciando. Estamos trabalhando algumas linhas de investigação e não há nada descartado”, disse Vitorino.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique, destaca o uso do telefone 181 para receber informes da população acerca de suspeitas de pessoas ou ações criminosas ocorridas no Estado do Acre.

O Disque Denúncia: 181 é o numero pode ser usado para efetuar denúncias anônimas sem a necessidade de identificação, mantendo o sigilo total do denunciante.