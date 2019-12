Sem água há 15 dias, moradores do bairro Sibéria, em Xapuri, pedem socorro ao governo

Moradores do bairro Sibéria, localizado na margem oposta do rio Acre, em Xapuri, passaram um dos Natais mais difíceis dos últimos anos em razão da falta generalizada de água nas torneiras. O desabastecimento já dura cerca de duas semanas e atinge mais de setecentos domicílios, além de escolas, posto de saúde e outros órgãos.

O problema, segundo a gerência do Departamento de Águas e Saneamento (Depasa) em Xapuri, é causado por um rompimento na tubulação que passa sob o rio. Nem mesmo com a ajuda do Corpo de Bombeiros foi possível resolver o problema, até o momento, de acordo o gerente local, Marcos Mansour.

Os moradores reclamam da escassez do líquido precioso e da ausência de informações por parte da direção do Depasa. João Jorge Cosmo da Silva, ex-presidente da associação comunitária do bairro, protestou por meio de uma rede social e pediu a sensibilidade dos setores responsáveis.

“Neste Natal tem sido um martírio para o povo local. Precisamos da solidariedade de vocês, principalmente se manifestando em defesa da nossa comunidade. O governo do estado e setores responsáveis têm se mostrado insensíveis com o sofrimento do povo da Sibéria, inclusive, até o momento, nenhuma manifestação de apoio da parte dos nossos deputados, visto que têm acesso direto com o governador”, disse o morador.

Seguem-se à postagem vários comentários de moradores do bairro reivindicando uma solução urgente para o problema que agrava as condições de vida de uma população que já sofre em razão do isolamento causado pela dificuldade de acesso. Exemplo disso foi a impossibilidade de se atravessar, pela balsa que faz o transporte de veículos entre os dois lados da cidade, um caminhão-pipa para abastecer a comunidade.

A alternativa que a população está encontrando para a falta de água é altamente dispendiosa. Para beber e cozinhar, principalmente, os moradores estão sendo obrigados a comprar água mineral ao custo de R$ 8, em média, o garrafão de 20 litros. Muitos, no entanto, não dispõem de condição financeira para arcar com esse custo.

Questionado a respeito de uma previsão para a solução do problema, o gerente Marcos Mansour explicou que uma ponta da tubulação não está sendo encontrada. Ele informou também que iria a Rio Branco na madrugada desta quinta-feira, 26, para trazer todo o material para que seja feita uma nova ligação.

“O motivo foi porque não achamos o cano, então vamos fazer uma nova ligação. Amanhã iremos a Rio Branco e traremos todo o material necessário. Não temos parado um instante, temos visto o sofrimento daquelas pessoas que moram na Sibéria e, por isso, não temos parado um minuto. Temos a esperança de que até, no máximo, sexta-feira, a água volte a cair no bairro”, afirmou.

Estrutura antiga

A tubulação que leva a água da Estação de Tratamento do Rio Acre do Depasa até o bairro Sibéria é antiga. Foi construída ainda no governo Romildo Magalhães (1992-1995) com o trabalho voluntário da própria comunidade.

Moradores do bairro Sibéria, localizado na margem oposta do rio Acre, em Xapuri, passaram um dos Natais mais difíceis dos últimos anos em razão da falta generalizada de água nas torneiras. O desabastecimento já dura cerca de duas semanas e atinge mais de setecentos domicílios, além de escolas, posto de saúde e outros órgãos.

O problema, segundo a gerência do Departamento de Águas e Saneamento (Depasa) em Xapuri, é causado por um rompimento na tubulação que passa sob o rio. Nem mesmo com a ajuda do Corpo de Bombeiros foi possível resolver o problema, até o momento, de acordo o gerente local, Marcos Mansour.

Os moradores reclamam da escassez do líquido precioso e da ausência de informações por parte da direção do Depasa. João Jorge Cosmo da Silva, ex-presidente da associação comunitária do bairro, protestou por meio de uma rede social e pediu a sensibilidade dos setores responsáveis.

“Neste Natal tem sido um martírio para o povo local. Precisamos da solidariedade de vocês, principalmente se manifestando em defesa da nossa comunidade. O governo do estado e setores responsáveis têm se mostrado insensíveis com o sofrimento do povo da Sibéria, inclusive, até o momento, nenhuma manifestação de apoio da parte dos nossos deputados, visto que têm acesso direto com o governador”, disse o morador.

Seguem-se à postagem vários comentários de moradores do bairro reivindicando uma solução urgente para o problema que agrava as condições de vida de uma população que já sofre em razão do isolamento causado pela dificuldade de acesso. Exemplo disso foi a impossibilidade de se atravessar, pela balsa que faz o transporte de veículos entre os dois lados da cidade, um caminhão-pipa para abastecer a comunidade.

A alternativa que a população está encontrando para a falta de água é altamente dispendiosa. Para beber e cozinhar, principalmente, os moradores estão sendo obrigados a comprar água mineral ao custo de R$ 8, em média, o garrafão de 20 litros. Muitos, no entanto, não dispõem de condição financeira para arcar com esse custo.

Questionado a respeito de uma previsão para a solução do problema, o gerente Marcos Mansour explicou que uma ponta da tubulação não está sendo encontrada. Ele informou também que iria a Rio Branco na madrugada desta quinta-feira, 26, para trazer todo o material para que seja feita uma nova ligação.

“O motivo foi porque não achamos o cano, então vamos fazer uma nova ligação. Amanhã iremos a Rio Branco e traremos todo o material necessário. Não temos parado um instante, temos visto o sofrimento daquelas pessoas que moram na Sibéria e, por isso, não temos parado um minuto. Temos a esperança de que até, no máximo, sexta-feira, a água volte a cair no bairro”, afirmou.

Estrutura antiga

A tubulação que leva a água da Estação de Tratamento do Rio Acre do Depasa até o bairro Sibéria é antiga. Foi construída ainda no governo Romildo Magalhães (1992-1995) com o trabalho voluntário da própria comunidade.