Sesacre confirma que Uber de 35 anos morreu com coronavírus em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou nesta quinta-feira, 16, que Mariano Luiz da Costa Neto, de 32 anos, testou positivo para Coronavírus. Com isso, essa é a quinta morte pelo vírus no Acre.

Essa é a primeira morte de uma pessoa fora do quadro de risco que está estimado para pessoas acima de 60 anos e com problema de saúde.

O exame deu positivo às 22h30 da noite de quarta-feira (15) pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, disse a assessoria da saúde. Mariano deu entrada às 9h02 de terça-feira (14) na emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco apresentando dispneia [respiração ofegante e descompassada] e pele fria para além das condições normais. Constatou-se ainda que o paciente estava em tratamento de pneumonia. O homem morreu no mesmo dia.