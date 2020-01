Sete são executados em Rio Branco e número de mortos chega a 30 em 18 dias

AC24HORAS

A onda de violência com características de execução volta a assustar a população de Rio Branco. Em menos de 3 horas, moradores testemunharam as ações das facções que atuam na capital. Sete homens foram mortos na noite deste sábado (18), todos por disparos de armas de fogo. Os crimes ocorreram na Vila Acre (zona urbana) e nos quilômetros 58 e 100 da Estrada Transacreana, área rural.

O primeiro crime aconteceu no Ramal Bom Jesus na região do bairro Vila Acre, no segundo distrito, o jovem Mateus Viera Cardoso, 22 anos, foi executado com dois tiros em via pública. De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Mateus e um amigo estava trafegando numa bicicleta pelo ramal, indo comprar um energético em uma distribuidora, quando dois homens não identificados, membros do Bonde dos 13, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Mateus foi atingido com dois projeteis, um na cabeça e outro nas costas. O amigo de Mateus conseguiu fugir correndo e entrando em uma área de mata. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Já na região da rodovia AC-90, Estrada Transacreana, na área rural de Rio Branco, um homem ainda não identificado foi morto a tiros no km 58 e cinco pessoas foram executadas em um bar no km 100.

Segundo informações parcialmente da polícia, homens armados, membros do Bonde dos 13, se aproximaram em uma caminhonete Hilux de cor branca, desceram do veículo e efetuaram vários tiros. Após a ação, os criminosos fugiram do local e se deslocaram até o km 58, mataram um e deixaram outro gravemente ferido.

Várias viaturas da Polícia Militar e Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) seguem na Transacreana em busca de prender os autores do crime. As áreas foram isoladas para os trabalhos dos peritos em criminalística. Os corpos serão todos encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Com as sete pessoas executadas na noite deste sábado, o número de mortos chega a 30 nos primeiros 18 dias de 2020.