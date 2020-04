Sindmed-AC agenda videoconferência com governador para pedir contratação dos médicos do cadastro de reserva dos últimos concursos

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizará nesta segunda-feira (27) uma videoconferência com o governador Gladson Cameli para propor a contratação dos médicos aprovados em cadastro reserva nos concursos de 2013 e 2014 e que ajuizaram processo. A Procuradoria Geral do Estado também está sendo convidada para poder buscar um acordo.

A pauta já foi apresentada ao gestor que acenou de forma positiva para dialogar, solicitando a fundamentação jurídica da entidade sobre a necessidade do chamamento, além da carência de profissionais em um período de pandemia. O contato com o governador foi realizado neste domingo (26) pelo presidente do Sindicato, Murilo Batista.

“O nosso Sindmed-AC ajuizou processos a pedido dos filiados que ficaram no cadastro de reserva. São 25 médicos que solicitaram apoio de nossa entidade e que estão sendo amparados. Para agilizar essa contratação, propusemos uma resolução política em um momento em que temos uma crise”, explicou Murilo Batista.