Sites bolivianos relatam que estudante de Cobija suspeita de coronavírus e se nega a fazer exames

O caso foi noticiado em mais de um site da Bolívia. Segundo as publicações, a estudante, que não teve o nome revelado, chegou dos Estados Unidos e apresenta sintomas parecidos com o do coronavírus.

O problema que a jovem estaria se recusando a fazer os exames por medo de ter que ficar em quarentena e acabar perdendo o semestre letivo.

Os sites afirmam que o caso suspeito foi alertado pelos próprios colegas de classe que teriam presenciado a jovem vomitando sangue em um do campus da universidade.

Os estudantes contam que receberam, após o fato, máscaras e álcool gel. A notícia da imprensa boliviana não identifica qual é a universidade e diz que o caso não foi confirmado pelas autoridades.

Vale lembrar que a cidade de Cobija faz fronteira com os municípios acreanos de Brasileia e Epitaciolândia.

O Brasil já tem 13 casos confirmados de coronavírus, sendo 10 em São Paulo e um nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo.

Leia a notícia do site boliviano exito notícias:

https://exitonoticias.com.bo/index.php/2020/03/06/reportan-que-con-sintomas-de-coronavirus-en-pando-no-se-somete-a-examenes-por-no-aplazarse/