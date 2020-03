Sobrinhos matam tio a facadas e pauladas durante bebedeira no interior do Acre

José Francisco Andrade Oliveira, de 45 anos, foi morto a facadas e pauladas, na noite deste sábado (28), no Ramal dos Carobas, zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, José participava de uma bebedeira em família, quando acabou discutindo com alguns de seus sobrinhos. Durante a briga, um dos homens, de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra o pescoço, cabeça, costas e abdômen de José.

Outro sobrinho da vítima, de posse de uma ripa, também atingiu várias partes do corpo de José. Após o crime, os dois acusados conseguiram fugir do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

O corpo de José foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares fizeram rondas para tentar encontrar os autores do crime, mas ninguém foi preso até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.