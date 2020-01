Tragédia na balsa: ônibus da empresa Eucatur atropela três pessoas

Um ônibus da empresa Eucatur que saiu da cidade de Pimenta Bueno e tinha como destino final a cidade de Rio Branco, acabou sendo o causador do atropelamento de três pessoas na madrugada desta sexta-feira (24).

Os passageiros de um outro ônibus da empresa (VERDE) estavam saindo da balsa no momento do desembarque e foram as vítimas duas mulheres e um homem. De acordo com informações iniciais eles seriam parentes. Uma mulher morreu no local do acidente e o casal foi conduzido ao hospital.

Pelo que foi apurado até agora, no desembarque o motorista do ônibus da Eucatur, ficou com o pé preso no acelerador e não conseguiu frear, passando por cima das três vítimas. Equipes de resgate e do IML de Porto Velho estão se deslocando para o local do acidente, o ônibus e o corpo da vitima ainda permaneciam no local no início desta manhã.

O nome do motorista do ônibus e a relação das vítimas não foram divulgados. Mais informações a qualquer momento.