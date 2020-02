Ulysses: “criminosos que atiraram em tenente serão encontrados”

ac24horas

O comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, foi uma das autoridades que consternaram condolências pela morte do subtenente da PM Amarildo Carneiro Costa, que faleceu na manhã desta quarta-feira, 5, após ser ferido a tiros durante uma tentativa de assalto em Rio Branco. Ulysses afirmou por meio de seu perfil oficial no Facebook que “os autores dessa bárbara ação, frios facínoras, serão encontrados e responderão por esses crimes”.

Para Ulysses, fica a tristeza, saudade e vazio que jamais será ocupado. “Mas principalmente fica o exemplo do policial militar que durante toda a sua vida cumpriu seu extremo juramento de servir e proteger a sociedade”, comentou.

Amarildo deixa esposa e filha. Segundo o comandante, elas estão sendo assistidas pela Polícia Militar do Acre. O Oficial Amarildo, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ele perdeu um rim e teve outros órgãos afetados pelo projétil que atingiu o seu abdômen.

Entenda o caso

Amarildo saiu de casa na noite de segunda-feira (3) para ir comprar um churrasco para seus netos e enquanto caminhava na rua dois homens não identificados, membros de organização criminosa, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa de posse arma de fogo anunciou o assalto. O policial reagiu, puxou a pistola da cintura e no momento que estava destravando a arma, o criminoso efetuou dois tiros. Um dos projeteis atingiu o militar no abdômen e outro no braço. Em seguida os bandidos fugiram sem levar a arma de fogo do policial.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a vítima e a conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave.