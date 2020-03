URGENTE: Acrelândia registra mais 4 casos de coronavírus e já tem 6 infectados

O secretário de Saúde do Município de Acrelândia, Tião Rita, confirmou à reportagem da Folha do Acre na tarde desta segunda-feira (30) que a cidade registrou mais 4 casos de coronavírus.

De acordo com o secretário, com esses novos casos Acrelândia chega ao número de seis casos confirmados de pacientes contaminados com Covid-19.

O secretário anunciou os novos casos antes do boletim oficial sobre coronavírus divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde do Acre.

“O município de Acrelândia contabilizou mais 4 casos, totalizando seis casos. Peço a ajuda de todos que permaneçam em suas casas neste momento porque se esse vírus continuar circulando haverá óbitos na cidade nos próximos dias”, diz Tião.

Tião Rita diz que vem sofrendo críticas pelas ações rígidas que o Município vem tomando para manter a quarentena.

“Já recebi críticas por causa das medidas duras que estamos tomando. Quero dizer que prefiro receber críticas agora do que depois ouvir reclamações de qualquer um dos munícipes por enterrar seus filhos, pais e avós”, diz.