Uso de máscaras passa a ser obrigatório no AC e prevê multas para quem descumprir

O novo decreto do governador Gladson Cameli do PP, foi publicado medidas até cabe muitas. É o caso do uso de máscaras que passa a ser obrigatoriedade no Acre.

A médica saiu na sexta-feira, 17 e diz que a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos ou privados que tenham atendimento ao público.

O decreto vai permitir que sejam criadas multas em caso de descumprimento das determinações. Os valores ainda não foram publicados oficialmente.