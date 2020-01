“Vamos vencer essa guerra. Esse é um duro recado aos criminosos”, diz Cameli

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se pronunciou na noite de terça-feira (21) direto dos Estados Unidos em seu Instagram, onde participa ao lado do vice-governador Major Rocha (PSDB) e do comandante da Polícia Militar, coronel Ulysses Araujo, de uma feira de armamento. O governador fez questão de anunciar a maior compra de armas para as forças de segurança do Acre.

“Estamos conhecendo o que existe de mais moderno e tecnológico nesta área e em breve, iniciaremos o processo de aquisição de novas armas para equipar nossas forças policiais”, contou.

Cameli garantiu que, com um arsenal de armas de ponta, as forças de segurança estarão preparando para o crime. “Garantia de um poderio superior aos que insistem em cometer crimes, esse é um duro recado contra os criminosos”, declarou.

Cameli prometeu a população que vencerá a guerra contra o crime organizado.

Por Saimo Martins, para o Contilnet.