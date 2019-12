Vazamento de gás causa incêndio em lanchonete em Sena Madureira, diz Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma lanchonete na noite desse sábado (21), na Avenida Brasil, no centro do município de Sena Madureira, no interior do Acre. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo pode ter iniciado por conta de um vazamento de gás.

O major Cláudio Falcão, dos Bombeiros, informou que a equipe foi acionada por volta das 22 horas. O trabalho para a contenção das chamas durou cerca de 15 minutos.

“A gente conseguiu fazer o controle e a extinção do fogo. Os proprietários tiveram alguns danos com o forro e alguns equipamentos, mas não foi uma perda total e sim parcial. Graças a Deus a gente conseguiu salvar boa parte dessa lanchonete”, afirmou o major.

Os outros estabelecimentos que ficam ao redor da lanchonete não chegaram a ser atingidos pelo fogo. De acordo com os bombeiros, duas pessoas passaram mal por conta da fumaça que inalaram e foram, por conta própria, para o hospital da cidade.

G1